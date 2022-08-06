Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Aras Nehri'ne düşen oğlunu kurtarmak için suya giren anne akıntıya kapılarak boğuldu.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde ailesiyle pikniğe giden 32 yaşındaki Asuman Düztaş, oğlu Muhammet Lütfi'nin Aras Nehri'ne düşüp suda çırpındığını fark edince çocuğunu kurtarmak amacıyla suya girdi.

Bağrışmaları duyan baba Emrah Düztaş da suya atlayarak çocuğunu kurtardı, akıntıya kapılan anne Asuman Düztaş ise bir süre sonra gözden kayboldu.

Ekipler bölgeye sevkedildi

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmasına başlarken AFAD ve SAK dalgıçları da suda arama yaptı.

Erzurum’da çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu

Cansız bedenine ulaşıldı

Çalışmalar sonucu anne Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi otopsi için Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Muhammet Lütfi Düztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.