Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
416.000
-0.46%
BTXN Coin
8.10
4.92%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu

    Erzurum'un Horasan ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Aras Nehri'ne düşen oğlunu kurtarmak için suya giren anne akıntıya kapılarak boğuldu.
    • 06.08.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu

    Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde ailesiyle pikniğe giden 32 yaşındaki Asuman Düztaş, oğlu Muhammet Lütfi'nin Aras Nehri'ne düşüp suda çırpındığını fark edince çocuğunu kurtarmak amacıyla suya girdi.

    Bağrışmaları duyan baba Emrah Düztaş da suya atlayarak çocuğunu kurtardı, akıntıya kapılan anne Asuman Düztaş ise bir süre sonra gözden kayboldu.

    Ekipler bölgeye sevkedildi

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmasına başlarken AFAD ve SAK dalgıçları da suda arama yaptı.

    Erzurum’da çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu

    Cansız bedenine ulaşıldı

    Çalışmalar sonucu anne Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi otopsi için Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, Muhammet Lütfi Düztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Aras Nehri ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu #1

    Aras Nehri ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu #2

    Aras Nehri ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu #3

    Aras Nehri ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu #4

    Aras Nehri ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu #5

    Aras Nehri ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu #6

    Aras Nehri ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu #7


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İspanya'da yedek paraşütün hayat kurtardığı anlar
    Dünya

    İspanya'da yedek paraşütün hayat kurtardığı anlar

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir