Ardahan buz kesti! Soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kentte araçların çalışmamasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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İHA

Türkiye'nin doğusu kar yağışının etkisine girdi...

Özellikle Ardahan'da etkisini sürdüren Sibirya soğukları nedeniyle termometreler, eksi 20 dereceyi gördü.

Kent il genelinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu.

Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı.

"Takviye ile bile aracımızı çalıştıramıyoruz"

Kentte vatandaşlar, otomobillerini başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırabildiklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Gürbüz Kaya, "Burası Ardahan. Gece hava sıcaklığı eksi 30-35 derece arasındaydı. Şu anda aracımız donmuş ve takviye ile bile aracımızı çalıştıramıyoruz." dedi.

Öte yandan, sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)