Ardahan buz tutarken, Adana'da termometreler 23 dereceyi gösterdi Adana’da Şubat ayının sonunda termometreler 23 dereceyi gösterdi, bahar havasını gören vatandaşlar parklara ve mesire alanlarına akın etti. Ardahan'da ise dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Şehir, eksi 18 dereceyle adeta buz tuttu.

İHA

Yurdun çeşitli noktalarında hava sıcaklıkları farklı şekilde seyrediyor.

Adana’da Şubat ayında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 23 dereceyi buldu.

Kentteki park ve bahçelerde yer alan termometreler de 23 dereceyi gösterdi.

Şubat ayının sonunda bahar havasının yaşandığı Adana’da vatandaşlar park ve mesire alanlarına akın etti.

Adana günlük güneşlik...

Sıcak havayı fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte parklarda oyun oynayıp, evcil hayvanlarını gezdirdi.

Çocuklar parkta futbol oynarken, yaş almış vatandaşlar güneşli havada bankta sohbet ederek havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar ise güneşli havada spor yapmayı tercih etti.

Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi

Öte yandan Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi.

Bölgede gece sıfırın altında 23 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu.

Sibirya soğuklarının bundan sonra da devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)