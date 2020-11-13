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- Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca: Uzaklaştırıldı
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca: Uzaklaştırıldı
YÖK, Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.
- İHA
- 13.11.2020 - 15:14
- Güncelleme : 13.11.2020 - 16:39
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Çıldır Meslek Yüksekokulu'ndaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.
LİSANS VE YÜKSEK LİSANSINI ARÜ'DE TAMAMLAMIŞTI
A.B., Ardahan Üniversitesi'nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.