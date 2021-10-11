Ardahan'da 11 bin 812 kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da 11 bin 812 kök Hint keneviri imha edildi

Çoğu bölgede kendiliğinden yetişen kök Hint kenevirlerini tespit eden jandarma ekipleri, 11 bin 812 kök Hint kenevirini yaktı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuya karşı mücadelesi devam ediyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Posof İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya karşı ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, narkotik köpeği Ateş'in de desteğiyle Posof ilçesine bağlı Söğütlükaya ve Çakırkoç köylerinde araştırma yaptı.

KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN KENEVİRLER BULUNDU

Yapılan denetimde jandarma, bazı arazilerde kendiliğinden yetişen Hint keneviri bitkileri tespit etti.

KENEVİRLER TOPLANDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde araziden sökülen 11 bin 812 Hint keneviri bitkileri bir araya toplandı.

YAKILARAK İMHA EDİLDİ

Kenevirler daha sonra toplandıkları noktalarda görevlilerce yakılarak imha edildi.