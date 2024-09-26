Ardahan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı Ardahan'da, başka illere götürüldükleri öğrenilen ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen, yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA

Dünya düzensiz göçle mücadele ediyor.

Tüm dünyayının mücadele ettiği düzensiz göç sorunu, özellikle Türkiye'yi etkiliyor.

Türkiye'nin yanında da İran, Afganistan'dan gelen göçmenlerle mücadele ederek yeni bir karar aldı.

İran, 2025 Mart ayına kadar 2 milyondan fazla göçmeni sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

İran'dan ayrılan Afganistan uyruklu göçmenler ise bu defa Türkiye'yi geçiş noktası olarak kullanıyor.

Bu kapsamda da Ardahan'da 7 kişi yakalandı.

ARAÇTAN 7 DÜZENSİZ GÖÇEMN ÇIKTI

Ardahan l Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Göle ilçesinde yol kontrol çalışmasında bir aracı durdurdu.

Araçta başka illere götürüldükleri öğrenilen ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI GÖZALTINDA

Üstlerinden sahte İran pasaportu çıkan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.Y. ve B.E. gözaltına alındı.

SOVYET İŞGALİ İLE BAŞLAYAN AFGAN AKINI

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor.

Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)