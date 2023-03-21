Ardahan'da depremde hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu Valilik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can veren vatandaşlar adına hatıra ormanı kurdu. Ormanda depremzedelerle birlikte fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılıyor.

Depremlerde hayatını kaybedenler anısına Ardahan’da hatıra ormanı oluşturuldu.

Ardahan Valiliğince, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Çamlıçatak Şehitlik Ormanlığı’nda "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" adında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Fidan diktiler

Programa katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve diğer yetkililer, burada depremzede vatandaşlar ile birlikte fidan dikti, dikilen fidanlara can suyu verdi.

Vali Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Nevruz ve 21 Mart Dünya Ormancılık Günü olduğunu hatırlattı.

"Zor zamanlarda ne kadar çabuk bir araya geldiğimizin göstergesidir"

Depremde hayatını kaybedenleri anmak ve unutmamak için toplandıklarını belirten Öner, "Devletin tüm kurumları halkla birlikte depremde dayanışma örneği gösterdi. Buna devam edeceğiz. Bugünkü bu çalışmada bunlardan birisi. Zor zamanlarda ne kadar çabuk bir araya geldiğimizin göstergesidir bunlar. Bu şekilde anmış olacağız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı. Onları unutmayacağız." dedi.

Depremzede İrem Bellibaş da etkinliğin çok iyi olduğunu belirterek, "Havası temiz ve güzel bir ortamda böyle bir etkinlikten mutlu olduk." ifadelerini kullandı.