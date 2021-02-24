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- Ardahan'da donmak üzere olan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı
Ardahan'da donmak üzere olan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı
İş başvurusuna giden iki şahıs dönüş yolunda araç bulamayınca yaya yolundan yürümeye başladı, donma tehlikesi geçirdi.
- İHA
- 24.02.2021 - 11:50
- Güncelleme : 24.02.2021 - 11:51
Ardahan’ın Posof ilçesi Söğütlü kaya BTC pompa istasyonuna iş başvurusu için giden Ergin kalkan ve Evcil Azade isimli şahıslar, dönüş yolunda araç bulamadı.
Yaya olarak Damal ilçesine gitmeye çalışan şahıslar, Ilgar dağı Asmakonak yaylası mevikinde donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından bulundu.
KARAKOLDA ISINDILAR
Donmak üzereyken kurtarılan 2 kişi Söğütlü kaya jandarma komutanlığına getirilerek bir süre misafir edildi.
Herhangi bir sağlık problemleri olmayan Ergin Kalkan ve Evcil Azade isimli şahıslar ısınmalarının ardından karakoldan ikametlerine gönderildi.
EVLERİNE GÖNDERİLDİLER
Ergin kalkan ve Evcil Azade'nin ısınmaları sağlandıktan sonra sağlık problemlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine,karakoldan ikametlerine gönderildi.