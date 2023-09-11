Ardahan'da eksinin altına düşen sıcaklık kırağıya neden oldu
DHA

Kavurucu yaz ayları geride kaldı.

Eylül ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki düşük hissedilir derecede düştü.

Ardahan'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar indi.

Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 4 dereceyi gösterdi.

Ardahan'da eksinin altına düşen sıcaklık kırağıya neden oldu
Ardahan'da kırağı

Araç canları buz tuttu

Soğuk hava nedeniyle otomobillerin camı buz tutarken, bitkiler ise kırağıyla beyaza büründü.

Ardahan’da havanın bu sene erken soğuduğunu söyleyen vatandaşlar, Antalya’da denize girilirken, Ardahan’a kışın erken geldiğini ve üşümeye başladıklarını söyledi.

Ardahan’da sıcaklık eksiye düştü; bitkilerde kırağı oluştu, otomobil camları buz tuttu #10
Ardahan'da kırağı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)