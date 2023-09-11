Ardahan'da eksinin altına düşen sıcaklık kırağıya neden oldu Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altına düşmesi sonucu bitkilerde kırağı oluşurken, otomobillerin camları da buzlandı.

DHA Kavurucu yaz ayları geride kaldı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki düşük hissedilir derecede düştü. Ardahan'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar indi. Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 4 dereceyi gösterdi. Araç canları buz tuttu Soğuk hava nedeniyle otomobillerin camı buz tutarken, bitkiler ise kırağıyla beyaza büründü. Ardahan’da havanın bu sene erken soğuduğunu söyleyen vatandaşlar, Antalya’da denize girilirken, Ardahan’a kışın erken geldiğini ve üşümeye başladıklarını söyledi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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