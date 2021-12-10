Ardahan'da hayvan hırsızları yakalandı

Jandarma ekiplerinin hayvan kaçakçılarına yönelik düzenlendiği operasyonda suç unsurları ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığı ve hayvan kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, uzun süreli yapılan çalışmalar neticesinde Posof ve Damal ilçesinde ikamet eden şüpheli 5 kişiyi tespit etti.

5 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Şahısların ikametlerine sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda muhtelif suç unsurları ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 5 zanlı,bugün haklarında düzenlenen soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi.