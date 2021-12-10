- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ardahan'da hayvan hırsızları yakalandı
Ardahan'da hayvan hırsızları yakalandı
Jandarma ekiplerinin hayvan kaçakçılarına yönelik düzenlendiği operasyonda suç unsurları ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 10.12.2021 - 09:56
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığı ve hayvan kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, uzun süreli yapılan çalışmalar neticesinde Posof ve Damal ilçesinde ikamet eden şüpheli 5 kişiyi tespit etti.
5 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Şahısların ikametlerine sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda muhtelif suç unsurları ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan 5 zanlı,bugün haklarında düzenlenen soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi.