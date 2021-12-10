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    Ardahan'da hayvan hırsızları yakalandı

    Jandarma ekiplerinin hayvan kaçakçılarına yönelik düzenlendiği operasyonda suç unsurları ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 09:56
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    Ardahan'da hayvan hırsızları yakalandı

    Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığı ve hayvan kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

    5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, uzun süreli yapılan çalışmalar neticesinde Posof ve Damal ilçesinde ikamet eden şüpheli 5 kişiyi tespit etti.

    5 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Şahısların ikametlerine sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda muhtelif suç unsurları ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Gözaltına alınan 5 zanlı,bugün haklarında düzenlenen soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi.

    Ardahan da hayvan hırsızları yakalandı #1

    Ardahan da hayvan hırsızları yakalandı #2

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