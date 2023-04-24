Ardahan'da hayvanlarını kurtarmak isterken nehre düştü

DHA
Ardahan'daki Kura Nehri'ne giden 65 yaşındaki Mehmet Arık'ın başına gelenler, dehşete düşürdü…
Arık'ın nehir çevresindeki otlaklardan beslediği hayvanları, suya girdi.
Bunu gören Arık ise onlara engel olmak istedi.
Nehre düştü
Ancak talihsiz adam, dengesini kaybederek nehre düştü.
Arık suya düştükten sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Aranıyor
İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Mehmet Arık için arama çalışması başlattı.
Ekiplerin başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.