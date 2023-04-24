Ardahan'da hayvanlarını kurtarmak isterken nehre düştü Hayvanları Kura Nehri’ne giren ve onları kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip suya düşen 65 yaşındaki adam için arama çalışması başlatıldı.

DHA Ardahan'daki Kura Nehri'ne giden 65 yaşındaki Mehmet Arık'ın başına gelenler, dehşete düşürdü… Arık'ın nehir çevresindeki otlaklardan beslediği hayvanları, suya girdi. Bunu gören Arık ise onlara engel olmak istedi. Nehre düştü Ancak talihsiz adam, dengesini kaybederek nehre düştü. Arık suya düştükten sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aranıyor İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Mehmet Arık için arama çalışması başlattı. Ekiplerin başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.