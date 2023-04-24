Ardahan'da hayvanlarını kurtarmak isterken nehre düştü
DHA

Ardahan'daki Kura Nehri'ne giden 65 yaşındaki Mehmet Arık'ın başına gelenler, dehşete düşürdü…

Arık'ın nehir çevresindeki otlaklardan beslediği hayvanları, suya girdi.

Bunu gören Arık ise onlara engel olmak istedi.

Nehre düştü

Ancak talihsiz adam, dengesini kaybederek nehre düştü.

Arık suya düştükten sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ardahan'da hayvanlarını kurtarmak isterken nehre düştü

Aranıyor

İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Mehmet Arık için arama çalışması başlattı.

Ekiplerin başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.

Ardahan'da hayvanlarını kurtarmak isterken nehre düştü