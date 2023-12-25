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Ardahan'da kar esareti kaza getirdi! Yol trafiğe kapandı

Ardahan'da kar esareti kaza getirdi! Yol trafiğe kapandı Kar ve tipi nedeniyle 57 yerleşim birine ulaşım sağlanamazken, zincirleme kazalar meydana geldi. Ekipler kapanan yolları açmak için bölgede aralıksız çalışırken, gerçekleşen kazalar ise şartları zorluyor.