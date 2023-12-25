İHA
Ardahanlılar karla mücadele ediyor...
Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle uyarı yapan uzmanlar, zorunlu olmadıkça sürücülerden yola çıkmamalarını istedi.
Kentte etkili olan kar fırtınası nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi.
Karın ardından zincirleme kaza yolu kapattı
Tipi şeklinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Ardahan-Kars ve Ardahan-Çıldır kara yolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapandı.
Çok sayıda araç trafikte kalırken, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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