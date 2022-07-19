İlçe belediyeleri tarafından düzensiz şekilde toplanan çöplerin arazilere dağılması köylüleri çileden çıkardı.

Ardahan'da merkeze bağlı Kartalpınar köyünde tarım arazilerine dağılan çöpler bölge halkını çileden çıkardı.

İlçe belediyeleri tarafından toplanan çöpler, bilinçsizce düzenli depolama alanına bırakılıyor. Bir süre sonra toplnan çöpler rüzgar ve sokak köpekleri nedeniyle tarım arazilerine dağılarak insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Öte yandan arazilerinin çöplük haline dönmesi de köylüler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

"Hayvanlarımız ölüyor"

Yetkililere şikayetlerini ilettiklerini fakat sonuç alamadıklarını söyleyen Kenan Kılıç, “Köy olarak bu çöp sorunu nedeniyle büyük sıkıntımız var. Burada tarım arazisi olarak kullandığımız alana çöpler düzensiz bir şekilde bırakılıyor. Hayvanlarımız ölüyor. Bazı hayvanlarımız da buzağı atıyor. Sadece geçen yıl 15 tane hayvanım buzağı attı. İlçelerden gelen çöpün düzensiz olarak dökülmesi sonucu ve rüzgarın da yardımıyla arazi çöplük alanına dönüşüyor. Başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere diğer kurumlara yapmış olduğumuz şikayete şu ana kadar bir cevap verilmedi" dedi.

"Köylüler olarak el birliği ile poşet topluyoruz"

Köy Muhtarı Murat Karataş ise "Maalesef arazilerimiz çöp alanı olmuş ve biz de gerekli şikayetlerde bulunmamıza rağmen hiçbir sonuç alamıyoruz. Şu anda arazimiz çöp poşetleri ile dolu. Ne hayvanlarımız araziye çıkabiliyor ne de ekim yapıyoruz. Gerekli mercilere sesleniyoruz, bu sıkıntıyı gidersinler. Köylüler olarak araziye zaman zaman dağılıp el birliği ile poşet topluyoruz. Arazisini temizlediğimiz köylülerimiz arazisini kullanıyor. Toplayamadığımız araziler ise kullanılmıyor" diye konuştu.

Ardahan'da köylülerden belediyeye serzeniş: Arazimiz çöp poşetleri ile dolu VİDEO



"Tarlalarda verim düşüklüğüne neden oluyor"

Karataş, "Çöp poşetleri toprağın altında kaldığı zaman da ekilen tarlalarda verim düşüklüğüne neden oluyor, ekin çıkmıyor. Poşet, toprak altında erimiyor ve hayvanlar bu poşetleri yiyince maalesef hastalanıyor" dedi.

İHA'nın aktarımına göre; Köylüler zaman zaman arazide mıntıka temizliği yaparak topladıkları çöp yığınlarını ateş vererek yakıyor.