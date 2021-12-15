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    Ardahan'da kümese dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı

    Rahat tavırlarıyla şaşırtan tilki, kümeslere dadanarak mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolandı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:09
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    Ardahan'da kümese dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı

    Ardahan’da aşırı soğuklar nedeniyle kırsalda yiyecek bulamayan bir tilki, Yenimahalle’deki müstakil evlerin bahçesinde bulunan kümeslere dadandı.

    Hacı Yıldız tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları ise tebessüm ettirdi.

    KORKMADAN DOLAŞIYORLAR

    Mahalle sakinleri, tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söyledi.

    Ardahan'da kümese dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı VİDEO


    Ardahan da kümese dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı #1

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