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- Ardahan'da kümese dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı
Ardahan'da kümese dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı
Rahat tavırlarıyla şaşırtan tilki, kümeslere dadanarak mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolandı.
- İHA
- 15.12.2021 - 09:45
- Güncelleme : 15.12.2021 - 10:09
Ardahan’da aşırı soğuklar nedeniyle kırsalda yiyecek bulamayan bir tilki, Yenimahalle’deki müstakil evlerin bahçesinde bulunan kümeslere dadandı.
Hacı Yıldız tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları ise tebessüm ettirdi.
KORKMADAN DOLAŞIYORLAR
Mahalle sakinleri, tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söyledi.
Ardahan'da kümese dadanan tilkinin rahatlığı şaşırttı VİDEO