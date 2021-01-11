Euro
9.1279
1.13%
Dolar
7.4882
1.56%
Altın
444.61
1.48%
Borsa
1.543
0.13%
Bitcoin
275.497
-8.86%
EXEN Coin
11.18
-1.58%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Ardahan'da kurt sürüsü, köpeklere saldırdı

    Yemek bulmak için köye inen kurt sürüsü, karşılarına çıkan iki köpeği telef etti.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 10:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan'da kurt sürüsü, köpeklere saldırdı

    Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü, köpeklere saldırdı.

    Hanak ilçesinde meydana gelen olayda, aç kurtlar yiyecek arayışına çıktı.

    İlçeye bağlı Yukarıaydere köyüne inen kurtlar, sabah saat 03.30 sıralarında Ömer Çelik’e ait ahırın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    KURT SÜRÜSÜ KÖYE İNDİ

    İki köpek, yaklaşan kurtları fark etti. Kurtların uzaklaşması için çabalayan köpeklerden önce birine saldıran kurtlar, daha sonra diğer köpeğe de saldırdı.

    KÖPEKLERE SALDIRI ANI

    Kısa süreli boğuşmanın ardından kalabalık kurt sürüsü, iki köpeği telef etti. Kurtların, köpekleri sürükleyerek götürme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ardahan'da kurt sürüsü, köpeklere saldırdı ViDEO

    Ardahan da kurt sürüsü, köpeklere saldırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir