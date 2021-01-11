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- Ardahan'da kurt sürüsü, köpeklere saldırdı
Ardahan'da kurt sürüsü, köpeklere saldırdı
Yemek bulmak için köye inen kurt sürüsü, karşılarına çıkan iki köpeği telef etti.
- İHA
- 11.01.2021 - 10:05
- Güncelleme : 11.01.2021 - 10:38
Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü, köpeklere saldırdı.
Hanak ilçesinde meydana gelen olayda, aç kurtlar yiyecek arayışına çıktı.
İlçeye bağlı Yukarıaydere köyüne inen kurtlar, sabah saat 03.30 sıralarında Ömer Çelik’e ait ahırın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
KURT SÜRÜSÜ KÖYE İNDİ
İki köpek, yaklaşan kurtları fark etti. Kurtların uzaklaşması için çabalayan köpeklerden önce birine saldıran kurtlar, daha sonra diğer köpeğe de saldırdı.
KÖPEKLERE SALDIRI ANI
Kısa süreli boğuşmanın ardından kalabalık kurt sürüsü, iki köpeği telef etti. Kurtların, köpekleri sürükleyerek götürme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ardahan'da kurt sürüsü, köpeklere saldırdı ViDEO