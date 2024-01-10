Ardahan'da kurtların köpeğe saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi Hanak ilçesinde, aç kalan 2 kurdun köpeğe saldırma anı cep telefonuyla kaydedildi.

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İHA

Ardahan'ın Hakan ilçesinde son günlerde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

2 kurt, operatörü takip eden köpeğine saldırdı

İlçenin Çat köyü yolunda aracıyla seyir halinde olan iş makinesi operatörü Caner Değirmenci'yi takip eden köpeğine 2 kurt aniden saldırdı.

Değirmenci, kurtların köpeğine saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bağırmasıyla kurtlar kaçarak uzaklaştı

Bir süre köpekle boğuşan kurtlar, Değirmenci'nin bağırmasıyla alandan uzaklaştı.

Değirmenci, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ve çok heyecanlandığını, saldırıda köpeğinin çok fazla zarar görmemesine sevindiğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)