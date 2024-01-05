Ardahan'da minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

AA & Ensonhaber
Göle-Kars kara yolunun Balçeşme köyü girişinde Yaşar U'nun kullandığı 25 D 8046 plakalı minibüs şarampole devrildi.
Kar ve tipi nedeniyle devrildiği tahmin edilen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
9 kişi yaralandı
Vatandaşların da araçtan çıkarılmasına yardımcı olduğu 9 yaralı, bölgeye gelen ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüsün bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Vali Çiçek: "1 yaralımızın durumu kritik, çok şükür ucuz atlattık"
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kazanın akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.
Araçta 17 kişinin bulunduğunu belirten Çiçek, "Biri hariç yaralıların durumu iyi. Çok şükür ucuz atlattık. Yaralılarımız Göle Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.
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