Ardahan'da otobüs aramasında uyuşturucu muska kılıfından çıktı Jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, boynuna asılı muska kılıfında uyuşturucu bulunan M.A. gözaltına alındı.

DHA

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çamlıçatak Jandarma Karakol Komutanlığı’nca önceki gün yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde, bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yolculuk eden Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli çıkan hükümlü M.A.'ya kaba üst araması yapıldı.

Uyuşturucular muska kılıfından çıktı

Aramada, şahsın boynundaki muska kılıfına gizlenmiş kağıda sarılı 3 gram metamfetamin, 1.5 gram sentetik kannobinoid (bonsai) uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Gözaltına alınan M. A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)