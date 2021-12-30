Ardahan'da sürücüler gece nöbetine başladı

Sibirya soğuklarının etkisi altında olan araç sahipleri, arabalarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.

Dondurucu soğukların etkisi altında kalan Ardahan’da, günlük yaşam durma noktasına geldi.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi.

SOĞUK HAVA, KENTİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor.

Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor.

"HAVA EKSİ 20 DERECE, ARABAMIZI ÇALIŞTIRMAZSAK MAALESEF DONUYOR"

Mesut Yıldız, "Şu anda hava sıcaklığı eksi 20 derece ve aracımızı çalıştırmazsak sabahları donuyor ve zorluk yaşıyoruz. Akşam saat 11-12 gibi yaklaşık bir saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımızı çalıştırmazsak maalesef aracımız donuyor ve sabah saatlerinde takviye yapmak zorunda kalıyoruz. Gerçek kış yeni başladı. Mart ayına kadar böyle devam eder. Aracımızı donmaya karşı geceleri çalıştırmak zorundayız" dedi.