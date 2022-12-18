Ardahan’da termometreler, eksi 15 dereceyi gösterdi

Kent, kar yağışı ardından soğuk havanın etkisi altına girdi. Göle'de ise sıcaklık sıfırın altında 15,6 dereceye kadar düştü.

Ülkenin doğusunda soğuk hava etkili..

Ardahan'ın Göle ilçesinden doğan ve kent merkezinden geçerek Gürcistan ile Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyinin kıyı bölümleri, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Güzel görüntüler ortaya çıktı

Geçen yıllara göre daha geç donan Kura Nehri'nin etrafında kırağıyla güzel görüntüler de ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre; kent merkezinde de çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Termometreler, eksi 15,6 dereceyi gösterdi

Ardahan merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçülürken, ilçelerinde yine sıfırın altında olmak üzere Göle'nin Yavuzlar köyünde 15,6, Çıldır'da 9,5, Damal'da 8,5, Hanak'ta 7,7 ve Posof'ta 3,8 derece olarak ölçüldü.





































