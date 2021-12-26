Son bir haftada en düşük hava sıcaklığı -20 ile -25 derece arasında değişen Göle’de dün gece termometreler, sıfırın altında 30 dereceyi gösterdi.

Ardahan'ın 2030 rakımlı ve 1440 kilometrekare yüzölçümüne sahip Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerleri arasında.

İlçe merkezinde yaklaşık 6 bin 700 nüfusu bulunan köyleriyle birlikte yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Göle'de, bu kış mevsiminin en soğuk günleri yaşanıyor.

EKSİ 30 DERECEYİ GÖRÜLDÜ

Hemen her kış mevsiminde soğuk havanın rekor kırdığı ilçede, son bir haftada en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 ile 25 derecelerde seyretti.

Göle, dün gece eksi 30 dereceyi gördü. İlçede çeşmeler buz, ağaçlar kırağı tuttu, araçlar kar nedeniyle güçlükle ilerledi.

Ardahan’da, termometreler eksi 30 dereceyi gösterdi ViDEO

“EVLERİMİZDE SULARIMIZ BİLE DONDU”

Vatandaşların 'Türkiye'nin Sibirya’sı' olarak değerlendirdikleri Göle'de yaşayan ve “Biz donmuşuz.” diyen Aleaddin Kılıç, “Gündüz sıfırın altında 24, gece sıfırın altında 30 dereceyi geçiyor. Biz donmuşuz. Evlerimizde sularımız bile dondu.” ifadelerini kullandı.

‘SOĞUK HAVA AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA”

Kerim Çadırcı ise Göle'de yaşanan soğuk havanın açıklanandan daha fazla olduğunu söyledi.

Göle Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Ensar Kerdige, çöplerin bile buz tuttuğunu belirtti.