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    Ardahan'da tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi

    Olumsuz hava şartları nedeniyle zinciri olmayan tırların geçişine izin verilmedi.
    • 07.01.2023 - 15:14
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 15:15
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    Ardahan'da tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi

    Soğuk ve yağışlı hava, yurt genelinde etkili oluyor.

    Sıcaklığın sıfırın altında seyretmesiyle birlikte kar yağışı Ardahan'da kendini gösterdi.

    Kar ve yoğun tipi ulaşımı aksattı

    Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksattı.

    Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolları zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.

    Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor ViDEO

    Tipi kameraya yansıdı

    Ardahan-Şavşat kara yolundaki tipi, kameraya yansıdı. Öte yandan, Ardahan-Kars kara yolunda da benzer manzaralar ortaya çıktı.

    Sürücülere uyarı

    AA'nın haberine göre, Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirtti.

    Sürücülerden takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

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