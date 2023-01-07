- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ardahan'da tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi
Ardahan'da tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi
- 07.01.2023 - 15:14
- Güncelleme : 07.01.2023 - 15:15
Soğuk ve yağışlı hava, yurt genelinde etkili oluyor.
Sıcaklığın sıfırın altında seyretmesiyle birlikte kar yağışı Ardahan'da kendini gösterdi.
Kar ve yoğun tipi ulaşımı aksattı
Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksattı.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolları zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor ViDEO
Tipi kameraya yansıdı
Ardahan-Şavşat kara yolundaki tipi, kameraya yansıdı. Öte yandan, Ardahan-Kars kara yolunda da benzer manzaralar ortaya çıktı.
Sürücülere uyarı
AA'nın haberine göre, Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirtti.
Sürücülerden takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.