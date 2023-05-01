Ardahan'da zift tankı patladı: Alevlerin üzerimize geldiğini gördük Bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında meydana gelen patlamada yaralanan işçi yaşadıkları anı, "Alevlerin üzerimize geldiğini gördük ve yere düştük, sonrasını hatırlamıyoruz." şeklinde ifade etti.

DHA

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir inşaat firmasına ait tesiste zift tankında patlama yaşandı.

Yaşanan patlama korku dolu anlar yaşandı.

Özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında, meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümit Taşlan ile Ercan Demir (45), Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne, Okay Yıldırım (29) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'ne, Nuri Cansever (45) ise ambulans uçak ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan Taşlan ile Demir de hayati tehlikeyi atlattı.

"Alevlerin üzerimize geldiğini gördük"

Patlamada yüzü ve elleri yanan evli ve 2 çocuk babası Ümit Taşlan şu ifadeleri kullandı: