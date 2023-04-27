Ardahan'da zift tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı

DHA
Ardahan'da özel bir inşaat firmasına ait tesiste bir patlama yaşandı.
Damal ilçesinde bulunan tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 2’si ağır, 4 işçi yaralandı.
Yaralı işçilerden 2'sinin durumu ağır
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 2’si Erzurum’a, 1’i Trabzon’a 1’de yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.