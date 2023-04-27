Ardahan'da zift tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı Ardahan’ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında meydana gelen patlamada, 2’si ağır, 4 işçi yaralandı.

DHA

Ardahan'da özel bir inşaat firmasına ait tesiste bir patlama yaşandı.

Damal ilçesinde bulunan tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 2’si ağır, 4 işçi yaralandı.

Yaralı işçilerden 2'sinin durumu ağır

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 2’si Erzurum’a, 1’i Trabzon’a 1’de yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.