Ardahan'da zift tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı
DHA

Ardahan'da özel bir inşaat firmasına ait tesiste bir yaşandı.

Damal ilçesinde bulunan tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 2’si ağır, 4 işçi yaralandı.

Yaralı işçilerden 2'sinin durumu ağır

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 2’si Erzurum’a, 1’i Trabzon’a 1’de yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ardahan’da zift tankı patladı: 4 yaralı #1
Ardahan’da zift tankı patladı: 4 yaralı #2
Ardahan’da zift tankı patladı: 4 yaralı #3
Ardahan’da zift tankı patladı: 4 yaralı #4
Ardahan’da zift tankı patladı: 4 yaralı #5