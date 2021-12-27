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    Ardahan'daki evden cephanelik çıktı

    Jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 av tüfeği ile 5 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, ev sahibine yasal işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:02
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    Ardahan'daki evden cephanelik çıktı

    Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeniköy'de İl Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı) ekipleri, şüpheli bir şahsın evine baskın düzenledi.

    68 KILIÇ VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

    Evde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 5 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 68 adet çeşitli uzunluklarda, kılıç, kama ve bıçak ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Ardahan daki evden cephanelik çıktı #1

    Ardahan daki evden cephanelik çıktı #2

    Ardahan daki evden cephanelik çıktı #3

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