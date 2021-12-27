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- Ardahan'daki evden cephanelik çıktı
Ardahan'daki evden cephanelik çıktı
Jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 av tüfeği ile 5 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, ev sahibine yasal işlem başlatıldı.
- İHA
- 27.12.2021 - 09:25
- Güncelleme : 27.12.2021 - 10:02
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeniköy'de İl Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı) ekipleri, şüpheli bir şahsın evine baskın düzenledi.
68 KILIÇ VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 5 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 68 adet çeşitli uzunluklarda, kılıç, kama ve bıçak ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.