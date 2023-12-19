Ardahanlı donuyor! Kura Nehrinin yüzeyi buz tuttu Kar yağışının ardından kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi dondu.

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İHA

Batıda sağanak yağış etkisini sürdürürken doğu ise kar yağışı altında...

Özellikle Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı.

"Soğukla mücadele başladı"

Vatandaşlardan Yavuz Irmak, önceki günlerde donan fakat sıcaklıklarının artmasıyla çözülen Kura Nehri'nin hava sıcaklıklarının yeniden eksi derecelere düşmesiyle tekrardan donduğunu söyledi.

Irmak, ''Son yağan karla birlikte hava sıcaklığı da eksi derecelere düştü. Doğuya kış yeniden geldi. Bizim de kaderimiz bu. Ardahan'da bazı bölgelerde kar ve tipi etkili olurken bazı bölgelerde ise soğukla mücadele başladı.

Şu anda gördüğünüz gibi etkili olan soğuklarla birlikte Kura Nehri'nin yüzeyi de buzla kaplandı. Artık 3 ay bekleyeceğiz ki bahar gelsin diye.'' dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)