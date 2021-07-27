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- Arhavi’de bir esnafın selden kurtulma anı
Arhavi’de bir esnafın selden kurtulma anı
- İHA
- 27.07.2021 - 08:37
- Güncelleme : 27.07.2021 - 09:37
Samsun’un Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, yeni bir kurtarma anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.
Kapisre Deresi’nin taşması sonucu sular altında kalan Boğaziçi Mahallesi’nde bir esnaf, boyunu aşan sular içerisinde kaldı.
MAHALLELİ BÜYÜK KORKUYLA İZLEDİ
Esnafın “Boğuluyorum” feryadını duyan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri, evlerinin balkonundan çaresizce su içinde tutunması için kendisine damacana bidonu attı.
Bidona ulaşamayan esnafın imdadına ise küçük bir deniz botu ile sel sularında dolaşan genç yetişti.
Arhavi’de bir esnafın selden kurtulma anı VİDEO
BOTA TUTUNABİLDİ
Kürek çekerek hızla esnafın yanına ulaşan genç, onun botuna tutunmasını sağladı.
O anlar, çevre binadaki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.