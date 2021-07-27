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Arhavi’de bir esnafın selden kurtulma anı

Arhavi’de bir esnafın selden kurtulma anı

Hem can hem de mal kaybına neden olan selin ilk anlarında bir esnafın göle dönmüş caddede yaşadığı yaşam mücadelesi saniye saniye kameraya yansıdı.