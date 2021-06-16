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    Arnautköy'de köpeğin sevilerek fırçalanması yürekleri ısıttı

    Bir temizlik görevlisi, yağmurdan ıslanan sokak köpeğini önce fırçası ile temizledi, daha sonra sevdi. Sokak köpeği ve temizlik işçisinin tebessüm ettiren anları, bir cep telefonuna yansıdı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 11:08
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    Arnautköy'de köpeğin sevilerek fırçalanması yürekleri ısıttı

    İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde sokak temizliği yapan görevli, yağmurdan ıslanan köpeği görünce onunla ilgilenmeye başladı.

    Köpeğin kaşındığını fark eden görevli, onu önce süpürgesiyle temizledi, sonra da sevdi.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan bu anlar ise o sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Arnautköy de köpeğin sevilerek fırçalanması yürekleri ısıttı #1

    Arnautköy de köpeğin sevilerek fırçalanması yürekleri ısıttı #2

    Arnautköy de köpeğin sevilerek fırçalanması yürekleri ısıttı #3

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