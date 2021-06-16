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- Arnautköy'de köpeğin sevilerek fırçalanması yürekleri ısıttı
Arnautköy'de köpeğin sevilerek fırçalanması yürekleri ısıttı
Bir temizlik görevlisi, yağmurdan ıslanan sokak köpeğini önce fırçası ile temizledi, daha sonra sevdi. Sokak köpeği ve temizlik işçisinin tebessüm ettiren anları, bir cep telefonuna yansıdı.
- İHA
- 16.06.2021 - 11:03
- Güncelleme : 16.06.2021 - 11:08
İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde sokak temizliği yapan görevli, yağmurdan ıslanan köpeği görünce onunla ilgilenmeye başladı.
Köpeğin kaşındığını fark eden görevli, onu önce süpürgesiyle temizledi, sonra da sevdi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan bu anlar ise o sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.