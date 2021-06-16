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Arnautköy'de köpeğin sevilerek fırçalanması yürekleri ısıttı

Arnautköy'de köpeğin sevilerek fırçalanması yürekleri ısıttı

Bir temizlik görevlisi, yağmurdan ıslanan sokak köpeğini önce fırçası ile temizledi, daha sonra sevdi. Sokak köpeği ve temizlik işçisinin tebessüm ettiren anları, bir cep telefonuna yansıdı.