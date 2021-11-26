Kurstan çıktıktan sonra koşarak yolun karşısına geçen 10 yaşındaki çocuğa, kamyonet çarptı. Kazada yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, dün saat 16.40 sıralarında, kurstan çıktıktan sonra evine gitmeye çalışan 10 yaşındaki Yusuf Abay, iddiaya göre sokaktan ana caddeye koşarak çıktı.

Bu sırada seyir halinde olan bir kamyonet, çocuğa çarptı.

Yusuf Abay'ın yardımına çevredekiler ve kamyonet sürücüsü koştu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaralanan çocuk, kendisine çarpan kamyonetin sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arnavutköy’de, 10 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı ViDEO

“FREN SESİ DUYDUK DIŞARI ÇIKTIK”

Mahalle sakini Muhsin Aksu, “Kızımla çalışıyorduk. Bir anda fren sesi duyduk ve dışarı çıktık. Küçük çocuk karşıya geçmeye çalışırken kamyonet çarpmış. Kendisine çarpan kamyonet sürücüsü zaten kucağına alıp, hemen arabaya koydu ve hastaneye götürdü. Durumu iyiymiş.” dedi.