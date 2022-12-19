Kız çocuğunu cep telefonuyla rahatsız ettiği öne sürülen tacizci buluşma noktasında hayatının şokunu yaşadı. Küçük kızın akrabaları, şahsı önce darbetti ardından polise teslim etti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde taciz olayı yaşandı.

İddiaya göre 13 yaşındaki bir kız çocuğu, cep telefonu ile rahatsız edildi.

Taciz mesajlarının devam etmesiyle şahıs, buluşma teklifinde bulundu.

Buluşma noktasına kızın akrabaları gitti

Akşam saatlerine ayarlanan buluşma planı, tacizcinin planladığı gibi olmadı. Şehir Parkı'nda bekleyen şahıs, kız çocuğunun akrabalarıyla karşılaştı.

Şüpheliyi gören bir genç tekme ve tokatla saldırırken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Arnavutköy'de 13 yaşındaki kızın akrabaları tacizciyi darbetti VİDEO



Müdahale edilmesine izin vermedi

Görüntüyü çeken kişi, çevredekilerin müdahale etmesine de izin vermedi.

DHA'nın aktarımına göre; dakikalarca dövülen şüpheli daha sonra polise teslim edildi.









