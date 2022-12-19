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    Arnavutköy'de 13 yaşındaki kızın akrabaları tacizciyi darbetti

    Kız çocuğunu cep telefonuyla rahatsız ettiği öne sürülen tacizci buluşma noktasında hayatının şokunu yaşadı. Küçük kızın akrabaları, şahsı önce darbetti ardından polise teslim etti.
    • 19.12.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:48
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    Arnavutköy'de 13 yaşındaki kızın akrabaları tacizciyi darbetti

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde taciz olayı yaşandı.

    İddiaya göre 13 yaşındaki bir kız çocuğu, cep telefonu ile rahatsız edildi.

    Taciz mesajlarının devam etmesiyle şahıs, buluşma teklifinde bulundu.

    Buluşma noktasına kızın akrabaları gitti

    Akşam saatlerine ayarlanan buluşma planı, tacizcinin planladığı gibi olmadı. Şehir Parkı'nda bekleyen şahıs, kız çocuğunun akrabalarıyla karşılaştı.

    Şüpheliyi gören bir genç tekme ve tokatla saldırırken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.

    Arnavutköy'de 13 yaşındaki kızın akrabaları tacizciyi darbetti VİDEO

    Müdahale edilmesine izin vermedi

    Görüntüyü çeken kişi, çevredekilerin müdahale etmesine de izin vermedi.

    DHA'nın aktarımına göre; dakikalarca dövülen şüpheli daha sonra polise teslim edildi.

    Arnavutköy de 13 yaşındaki kızın akrabaları tacizciyi darbetti #1

    Arnavutköy de 13 yaşındaki kızın akrabaları tacizciyi darbetti #2

    Arnavutköy de 13 yaşındaki kızın akrabaları tacizciyi darbetti #3


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