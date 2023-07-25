İHA

Megakentte dün gece hareketli dakikalar yaşandı…

Arnavutköy’ün İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’ndeki iki bina arasında bulunan boşluğa dizilmiş olan elyaflar atılan sigara izmariti nedeniyle tutuştu.

Elyaflardaki alevin hızla büyümesiyle yangın, zemin katta bulunan bir depoya ardından üst katta bulunan markete sonrasında da 6 katlı 2 binaya sıçradı.

Alevleri görenler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekipler, saatler süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürebildi.

Polis ekipleri ise yangının ilk çıkış anına ilişkin görüntülere ulaştı.

Öte yandan yangın sonucunda depo, market ve iki bina kullanılamaz hale geldi.

Binaların dış cephelerinde açıklıklar oluşurken, market ürünleri küle döndü.

İş yerinde son anda yanmaktan kurtulan bir kişi ise duruma tepki gösterdi.

Büyük bir faciadan kurtulduklarını dile getiren işletme sahibi Muhsin Şahin, şöyle konuştu:

Dün akşam saatlerinde burada bulunan süngerlere izmarit atmışlar. Kıvılcım birden yükseldi ve binalara yükseldi. İki binada komple yandı, benim söylemek istediğim vatandaşların duyarlı olması… Sigaraların komple söndürülmesi ve ortalık yere atılmaması. Yaralanan olmadı ama panik geçirerek bayılanlar oldu. Can kaybı da olabilirdi. Biz dükkanımızı boşaltmaya çalıştık. Polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor.