Arnavutköy’de 26 yaşındaki gence silahlı saldırı

Aralarında husumet bulunan 26 yaşındaki Tahir A.’nın evinin önüne gelen şahıslar, silahlı saldırı düzenleyerek olay yerinden kaçtı. Omzundan ve göğsünden vurulan Tahir A. yaşamını kaybetti.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, aralarında ara ara tartışmalar olan 26 yaşındaki Tahir A.’nın Anadolu Mahallesi Fazlı Sokak’taki evinin önüne dün gece saatlerinde giden husumetli şahıslar, olay yerine geldikleri araç ile ateş açtı.

Tahir A., göğsüne ve omzuna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yerde kaldı. Silahlı saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinleri, Tahir A.’nın yardımına koşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Gece boyu olayın yaşandığı sokak ve civarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis, saldırganların yakalanması ile ilgili kapsamlı çalışmalar başlattı.