Arnavutköy’de 5 katlı binanın çatı katı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Botanik Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

5 katlı binanın çatı katındaki daire henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürüldü

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken alevlerin camlardan çıktığı korku dolu anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre ekiplerin yangına müdahalesi ise dron ile havadan görüntülendi. Yangın da herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

Arnavutköy’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı VİDEO