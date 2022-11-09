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Arnavutköy'de sakar hırsızlar kamerada
- 09.11.2022 - 11:27
- Güncelleme : 09.11.2022 - 15:12
İstanbul Arnavutköy’de, bir iş yerine hırsız dadandı.
Hırsızlık için hafif ticari araçla gelen iki şahıs, dükkanın kapısını zorlayarak açarken dengesini kaybetti ve yere düşerek yuvarlandı.
Sakar hırsızlar iş yerine giremeyeceklerini anlayınca olay yerinden uzaklaştı.
O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlar çok geçmeden yakalandı
Arnavutköy emniyetine bağlı ekipler, güvenlik kameralarından kimliğini teşhis ettiği hırsızları kıskıvrak yakaladı.
Ekiplerin titizlikli çalışması sonucu, güvenlik kameraları takip edildi. Önce olay anında kullandıkları araca daha sonrasında ise hırsızlara ulaştı.
Yakalanan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Arnavutköy'de amatör hırsızlar, kapıyı açamayınca yere yuvarlandı VİDEO
Benzer bir olay daha meydana geldi
Bölgede aynı olaya benzeyen bir hırsızlık olayı daha yaşandı.
Bir evin bahçesinde bulunan hayvanları gözüne kestiren 3 hırsız bahçe kapısını açamayınca sinirlenmeye başladı.
Çıkardıkları ses nedeni ile yakalanma eşiğine geldi
Hırsızlar birbirleri ile sözlü olarak tartışmaya girince, tartışan hırsızlar hakimiyetlerini kaybedip yüksek sesle konuşmaya başladı.
Yakalanmanın eşiğine gelen hırsızlar topuklarına vura vura kaçtı.
İHA'nın haberine göre, komedi film sahnelerini aratmayan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.