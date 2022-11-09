Arnavutköy'de sakar hırsızlar kamerada

İki ayrı mahallede meydana gelen hırsızlık olayında şahıslardan biri kapıyı açarken yere düştü. Diğerleri de açamadıkları kapı için kavga edince yüksek sesten dolayı yakalanma eşiğine geldi.