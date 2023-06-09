Arnavutköy'de annesiyle kavga eden babasını öldürdü Bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle kavga eden adama, oğlu pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan 3 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

İstanbul’da bir süredir ayrı yaşayan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca, dün akşam Arnavutköy Yunusemre Mahallesi’ndeki evde bir araya geldi.

İddiaya göre, çiftin arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce Özkaraca'nın kardeşleri araya girerek çifti sakinleştirmeye çalıştı.

Babasına ateş açtı

Tartışma kavgaya dönüşürken, çift sokağa çıktı.

Bu sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan üç oğlu geldi.

Çocuklarından biri, annesiyle kavga eden babasını görünce evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti.

Vücuduna isabet ede kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Anne, 'ben öldürdüm' dedi

Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca'yı gözaltına aldı.

Ayşegül Özkaraca ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi.

Biri teslim oldu

Olay yerinden kaçan çiftin çocuklarından 19 yaşındaki F.Ö olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu.

Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.