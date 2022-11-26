Arnavutköy'de, aracın altında kalan çocuk yaşama tutunamadı

Oyun oynarken ticari aracın kalan Suriyeli Abdulrezzak Şahabi isimli 6 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi’nde, dün akşam 15.51 sıralarında, evlerinin önünde bulunan parkta oynadıktan sonra dik yokuştan kaymak isteyen 6 yaşındaki Suriyeli Abdulrezzak Şahabi‘yi fark edemeyen ticari araç sürücüsü S.E. kaza yaptı.

Çocuk, kendisine çarpan ticari aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı.

“Frene bastı ama arabası durmadı”

İHA’nın haberine göre; olay anında sokakta olan ve kendi torunlarının kazaya karıştığını düşünerek fenalık geçiren Nurcan Yener yaşananlar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ben burada çay içiyordum yukarıdan aşağıya gelen araç çocuğa vurdu. Hastaneye götürmesini istedim ambulans gelsin dedi ambulans gelene kadar ölür diye kızınca aldı hastaneye götürdü ama çocuk ölmüş. Frene bastı ama arabası durmadı.





“Çocuk burada 20 dakika kaldı”

Ben görünce çok etkilendim, adeta öldüm, kendi torunum zannettim. Benim kendi çocuklarım veya torunlarım olabilirdi, onların kıyafetine benziyordu üstü de. Ben fenalık geçirdim, bayıldım burada. Çocuk burada 20 dakika kaldı, daha sonra kendi aracı ile götürdü hastaneye. 9 tane torunum var sürekli burada oynuyorlar, hayvanları falan da eziyor hızlı gelen araçlar.”