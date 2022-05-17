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    Arnavutköy'de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

    İstanbul Arnavutköy'de bir oto yıkama dükkanında çalışan işçiler, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
    • 17.05.2022 - 02:28
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    Arnavutköy'de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

    Kaza, önceki akşam Hadımköy Abdül Ezel Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

    İHA'nın haberine göre; bir oto yıkamacıdaki işçiler, bir aracın bakımını yapıyordu.

    Aracı fark eden işçiler son anda kaçtı

    Bu sırada kontrolden çıkan bir otomobil, oto yıkamacıdaki araca çarptı. Üzerlerine doğru gelen otomobili fark eden işçiler ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Arnavutköy'de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular - VİDEO


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