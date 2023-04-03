Arnavutköy'de asker eğlencesine ceza yağdı: 6 gözaltı Trafikte ve şehir içinde asker eğlencesi altında magandalık yapan 6 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Asker konvoyları, trafikte sürücüleri çileden çıkarmaya devam ediyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde asker konvoyları tehlikeye sebep oluyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir grup genç, asker eğlencesi adı altında magandalık yaptı.

Gençlerin magandalık yapması olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çalışma başladı

Yaşananların gündeme gelmesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin harekete geçerek çalışma başlattı.

6 kişi gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, şüpheliler K.Z., H.Ç., Y.A., E.A., M.K. ve A.D. isimli şahıslar, olayda kullandıkları araçlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"15 bin 219 lira idari para cezası uygulandı"

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında "grup halinde hareket ederek trafiği aksatmak" suçundan 436 lira, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 436 lira, "uygunsuz cam filmi kullanmak" suçundan 951 lira, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak" suçundan 436 lira, "trafiğin olağan akışını yavaşlatmak" suçundan 436 lira olmak üzere 6 şahsa toplamda 15 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.