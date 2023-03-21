Asker eğlencelerinde gençler tehlikeye davetiye çıkarmaya devam ediyor.
Şehir magandaları bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.
Sokak eğlencelerinde insan hayatını hiçe sayan şahıslar, asker eğlencesinde adeta tehlike saçtı.
Bir grup genç, askere giden arkadaşları için eğlence düzenledi.
Uzun namlulu silahla ateş açtılar
Gençler müzik eşliğinde dans ederken, 2 kişi uzun namlulu silah ve tabanca ile havaya ateş açtı.
O anlar gruptaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
2 kişi yakalandı
Görüntülerin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda havaya silahla ateş edenlerin Y.K. ve S.P. olduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edildiler
Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.