Arnavutköy'de asker uğurlarken uzun namlulu silahla ateş açan 2 kişi yakalandı Asker eğlencesinde bir grup eğlenirken 2 kişi uzun namlulu silah ve tabanca ile havaya ateş açtı. Polis ekiplerince yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi

Asker eğlencelerinde gençler tehlikeye davetiye çıkarmaya devam ediyor.

Şehir magandaları bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.

Sokak eğlencelerinde insan hayatını hiçe sayan şahıslar, asker eğlencesinde adeta tehlike saçtı.

Bir grup genç, askere giden arkadaşları için eğlence düzenledi.

Uzun namlulu silahla ateş açtılar

Gençler müzik eşliğinde dans ederken, 2 kişi uzun namlulu silah ve tabanca ile havaya ateş açtı.

O anlar gruptaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

2 kişi yakalandı

Görüntülerin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda havaya silahla ateş edenlerin Y.K. ve S.P. olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edildiler

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.