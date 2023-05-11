Arnavutköy'de bagajdan girdiği aracın ses sistemini çaldı Arnavutköy'de park halindeki araca bagajdan girip ses sistemini çalan şahıs kameraya yansıdı.

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Üçnar Sokak'taki bir otomobili gözüne kestiren şahıs, bagaj kilidini biraz zorladıktan sonra aracın içerisine girdi.

Araç içerisinde bulunan ses tesisatını çalan hırsızın park halindeki araca bagajdan girdiği anlar aynı sokakta park halinde olan başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi.

Araç içinde dolaştı

Görüntülerde bagajdan içeriye giren kişinin ön koltuklar ile arka koltuklar arasında dolaşarak hırsızlık yaptığı anlar görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.