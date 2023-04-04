Arnavutköy'de beton blokları tedbirsiz taşıyan sürücü trafikte tehlike saçtı Yan tarafları açık olan ve hiçbir tedbir alınmadan tıra yüklenen tonlarca ağırlıktaki beton blokları taşıyan sürücüye tepki gösteren farklı bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

İHA

Trafikte tehlikeli yolculuklar gündeme gelirken bazı şoförler ise hem trafiği hem sürücülerin canını tehlikeye atıyor.

Eşya taşınırken gerekli önemlerin alınmaması can kayıplarına kadar sebep oluyor.

Bir yeni olayda megakentte kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akşam saatlerinde çekilen görüntü de yürekler ağza geldi.

Kilometrelerce devam eden tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Beton blokları önlemsiz taşıdı

Yüklediği beton blokların sevkiyatını yapan tır sürücüsü hiçbir tedbir almadan çıktığı ana yolda kilometrelerce hızlı bir şekilde yolculuk yaptı.

Duyarsız sürücü bir de sürekli olarak şerit değişikliği yaparak trafik güvenliğini adeta hiçe saydı.

"Adama bak, makas atıyor makas"

Durumu fark eden bir başka sürücü ise o anları cep telefonu ile kayıt altına alarak şöyle dedi: