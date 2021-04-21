Haberler

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy’de binadan düşen işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy’de binadan düşen işçi hayatını kaybetti

4 katlı binanın 2’nci katında çalışırken düşen 41 yaşındaki işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.