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- Arnavutköy’de binadan düşen işçi hayatını kaybetti
Arnavutköy’de binadan düşen işçi hayatını kaybetti
4 katlı binanın 2’nci katında çalışırken düşen 41 yaşındaki işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 21.04.2021 - 09:57
Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir inşaatta çalışan Nabi Reşo isimli 41 yaşındaki işçi, inşaatın ikinci katında çalışırken dengesini kaybetti.
İnşaattan zemine düşen işçiyi gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra işçi ambulansa alınarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi, hayatını kaybetti.