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    Arnavutköy'de bir evin camına mermi geldi

    Yılbaşı kutlamalarında şehir magandalarının silahından ateşlenen mermi bir evin camına isabet etti, şans eseri yaralanan olmadı.
    • 01.01.2023 - 10:41
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    Arnavutköy'de bir evin camına mermi geldi

    Yılbaşı eğlencelerinin renkli görüntülerinin arkasında korku dolu anlarda yaşandı.

    Şehir magandaları vatandaşların canını hiçe sayarak havaya ateş etti.

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde  akşam saatlerinde bir evin camına yorgun mermi isabet etti.

    Çocukların oyun oynadı bölgeye düştü

    Merminin isabet ederek saplandığı camın yaklaşık 1 metre yanında çocukların oyun oynadığı öğrenildi.

    "Mermiler adres sormadan düşüyor"

    İHA'nın haberine göre, yorgun merminin isabet ederek camına saplandığı evin sahibi Nurullah Acar, "İnsanlar kendi keyfi ve zevki için havaya ateş açıyorlar. Bu mermiler ise adres sormadan düşüyor. Bugün bizim evin bahçesine düştü. Ben anlam veremiyorum, rastgele ateş açıyorlar ama hiç düşünmüyorlar mı bilmiyorum. Burada insanları Allah korumuş gerçekten. Burada akşama kadar 8-9 çocuk oyun oynuyor." dedi.

    Arnavutköy de bir evin camına mermi geldi #1

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