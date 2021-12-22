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    Arnavutköy'de bir şahıs su deposunun altında kalarak can verdi

    Taşoluk Mahallesi'nde eski mermer dükkanından hurda toplamak isteyen kişi, burada üzerine düşen su deposunun altında kalarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 14:37
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    Arnavutköy'de bir şahıs su deposunun altında kalarak can verdi

    Arnavutköy Taşoluk Mahallesi üzerinde önceden mermer üretiminin yapıldığı atölye gidip, hurdaları almak isteyen E.I.'nın üzerine su deposu düştü.

    HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

    Depo sahibinin E.I.'nın hareketsiz halde yaptığını görmesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yaşamını yitirdiğini belirlediği E.I.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

    Arnavutköy de bir şahıs su deposunun altında kalarak can verdi #1

    MAHALLELİ KONUŞTU

    Mahalle de yaşayan Mahmut Ottimur, “Bir tane ceset bulunmuş burada, bizim de evimiz burada nasıl olmuş, ne olmuş hiçbir fikrimiz yok, duymadık. Biz buradan markete gidiyoruz sağa sola gidiyoruz, böyle bir şey duymadık, görmedik. Burada kimse de yaşamıyordu ben saat 21:00’de mesaiden geldim ne ses duydum, ne de başka bir şey. Ses duysaydım gelir bakardım çünkü ne zaman düşmüş bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

    Arnavutköy de bir şahıs su deposunun altında kalarak can verdi #2

    Arnavutköy de bir şahıs su deposunun altında kalarak can verdi #3

    Arnavutköy de bir şahıs su deposunun altında kalarak can verdi #4

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