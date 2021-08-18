Hızlı gittiği iddia edilen minibüs şoförünün 5 yaşındaki bisikletli çocuğa çarpmasının ardından mahalleli şoförü darbederken, önlem alınmasını istedi.

Dün saat 18.00 sularında İstanbul Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde Nuray Çakır, idaresindeki minibüsle cadde üzerinde ilerlediği sırada önüne çıkan yabancı uyruklu 5 yaşındaki Muhammed Khayyal’a duramayarak çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan 5 yaşındaki çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

MAHALLELİ ŞOFÖRÜ DARBETTİ

Kaza sonrası hızlı gittiği iddia edilen minibüs şoförü Nuray Çakır ise mahalleli tarafından darbedildi.

Arnavutköy'de bisikletli çocuğa çarpan şoför darbedildi VİDEO







"BURAYA ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şevket Aslanel ise kaza sonrasında, “Biz buraya kasis istiyoruz kaç kere söyledik büyükşehir belediyesine ve gerekli yerlere. Geçtiğimiz hafta da burada bir kaza oldu ve 4 kişi yaralandı, daha demin polislere gösterdim burası otobanmış gibi buradan geçiyorlar. Biz buraya bir önlem alınmasını istiyoruz, illa birisi burada ölünce mi ilgilenilecek.” şeklinde konuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



