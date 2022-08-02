Mahalle sakinleri, kamyonların gelip boş araziye kaçak döküm yapmasına tepki gösterdi. Hafriyat alanına dönen arazi, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan boş arazi, mahalle sakinlerinin iddiasına göre, kaçak döküm sahası haline geldi.

Gündüz saatlerinde gelen kamyonların önce kaçak döküm yaptıkları, sonra ise iş makine ile belli olmayacak şekilde alanı düzenleyip uzaklaştıkları iddia edildi.

Arazi, havadan görüntülendi

Kaçak döküm anlarından biri, vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Öte yandan söz konusu arazi drone ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de boş arazi, kaçak döküm alanı oldu ViDEO

“Burayı çamur içinde bıraktılar perişan ettiler”

Mahalle sakinlerinden Öskan Baba, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Biz burada kavga da ettik ama yine de geliyorlar. Benim evim bu karşıda burayı çamur içinde bıraktılar perişan ettiler. Burası normalde bir arsa, sahibi var yani burasının, çocuklarımız falan tehlike içerisinde.

“Tek seferde geliyorlar 5-6 kamyon döküyorlar”

Biz burada görüyoruz kavga bile ediyoruz bazen tek seferde geliyorlar 5-6 kamyon döküyorlar bir kepçeyle düzenleyip kaçıyorlar hemen.





“Şikayetçi oldum ama değişen bir şey olmadı”

Yaklaşık 1 yıldır bu iş devam ediyor burada bu şekilde aradım şikayetçi oldum ama değişen bir şey olmadı açıkçası. Geçen hafta da videosunu çektim döküm anının.”