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    Arnavutköy'de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

    Çakmakla oynarken bulunduğu odadaki yatağı yakan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmadı.
    • 23.06.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 12:05
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    Arnavutköy'de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

    İstanbul Arnavutköy'ün Merkez Mahallesi'nde ikamet eden 3 yaşındaki Hamza Ali K., çakmakla oyun oynamaya başladı.

    5 katlı bir binanın 2 katında yaşayan çocuk, çakmakla oynadığı sırada yatağı tutuşturdu.

    Alevleri gören ve panikleyen anne, çevredekilerden yardım istedi.

    Annenin sesini duyan vatandaşlar, olayın yaşandığı yere itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.

    İtfaiye yangını söndürüp küçük çocuğu kurtardı

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu kurtararak yangını söndürdü.

    Arnavutköy'de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

    Çocuğu erler sakinleştirdi

    İHA'nın haberine göre; yaşadığı dehşetle birlikte korkarak ağlayan çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi.

    Arnavutköy de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı #1

    İtfaiye erleri çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti

    İtfaiyecilerin telsiz, el feneri, kask gibi malzemeleri ile oynayan çocuğu da sağlık kontrolleri yapılması için ambulansa itfaiye personeli teslim etti.

    Çocuk daha sonra ailesine teslim edildi

    Ambulansta müdahalesi yapılan 3 yaşındaki çocuk daha sonrasında ailesine teslim edildi.

    Arnavutköy de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı #2

    Arnavutköy de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı #3

    Arnavutköy de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı #4

    Arnavutköy de çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı #5

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