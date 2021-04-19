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Arnavutköy'de çalıntı kamyonetle hırsızlık
Çalıntı kamyonetle inşaat alanından demir çalan biri kadın 3 şüpheli, mahalle sakinleri tarafından saniye saniye görüntülendi.
- DHA
- 19.04.2021 - 09:41
- Güncelleme : 19.04.2021 - 10:23
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Karlıbayır Mahallesi’ndeki bir inşaatın önüne biri kadın 3 şüpheli, kamyonetle geldi.
Şüpheliler, inşaatın dış cephe yapımında kullanılan iskele demirlerini çalıntı olduğu iddia edilen kamyonete yükledi.
MAHALLE SAKİNLERİ KAYDA ALDI
Kısa sürede kamyoneti demir yığınları ile dolduran 3 şüpheli, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
İhbar üzerine polis ekiplerinin takibi sonucunda 3 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 1’i kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Arnavutköy'de çalıntı kamyonetle inşaat alanından demirleri çaldılar VİDEO