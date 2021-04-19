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    Arnavutköy'de çalıntı kamyonetle hırsızlık

    Çalıntı kamyonetle inşaat alanından demir çalan biri kadın 3 şüpheli, mahalle sakinleri tarafından saniye saniye görüntülendi.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 10:23
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    Arnavutköy'de çalıntı kamyonetle hırsızlık

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Karlıbayır Mahallesi’ndeki bir inşaatın önüne biri kadın 3 şüpheli, kamyonetle geldi.

    Şüpheliler, inşaatın dış cephe yapımında kullanılan iskele demirlerini çalıntı olduğu iddia edilen kamyonete yükledi.

    MAHALLE SAKİNLERİ KAYDA ALDI

    Kısa sürede kamyoneti demir yığınları ile dolduran 3 şüpheli, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    İhbar üzerine polis ekiplerinin takibi sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

    Yakalanan 1’i kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Arnavutköy'de çalıntı kamyonetle inşaat alanından demirleri çaldılar VİDEO

    Arnavutköy de çalıntı kamyonetle hırsızlık #1

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