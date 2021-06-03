Haberler

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy’de çalıştığı iş yerinin camından düştü

Arnavutköy’de çalıştığı iş yerinin camından düştü

Çalıştığı iş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız, henüz bilinmeyen bir şekilde camdan aşağı düştü. Genç kızın camdan düştüğü o anlar ise güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.