Arnavutköy'de çatışmanın arasında kalan genç adam kurtarılamaadı Husumetli iki grubun silahlı kavgasında arada kalan ve karnına isabet eden kurşunla yaralanan 34 yaşındaki Osman Bakırcı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Arnavutköy'de yaşayan 34 yaşındaki tekstil işçisi ve 1 çocuk babası olan Osman Bakırcı, 'Oğuz' olarak tanınan Yunus Demir ve bir arkadaşı ile birlikte evinin önünde otururken dehşeti yaşadı.

İddiaya göre, Yunus Demir, Bakırcı'nın evinin önüne park ettiği aracın içinde oturmak istediğini söyledi.

Aracın içerisinde geçtikten yaklaşık 10 dakika sonra evin önüne beyaz bir araç ile iki kişi yaklaşarak, Bakırcı'ya Oğuz olarak tanınan Yunus Demir'i sordular.

Ateş açtılar

Bakırcı, Demir'i çağırmaya gittiği sırada, Demir'in aracın içinde olduğunu fark eden iki kişi araca doğru ateş açtı.

O sırada Demir de karşı tarafa ateş açınca arada kalan Bakırcı'nın karnına kurşun isabet etti.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yunus Demir ve araçla gelen iki kişi olay yerinden kaçtı. Komşuların yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis saldırganların ve Yunus Demir'in yakalanması için çalışma başlattı.

"Oğuzu vuracaklarmış, onun yerine benim oğlumu vurdular"

Yaşananları anlatan baba Nail Bakırcı, "Oğlumu 'Oğuz' diye biri sanıyorlar, o yüzden öldü. 5 yaşında bir kızı var. Henüz yakalanan olmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum. Ne arayan var ne soran var? İlgilenen yok. Oğuz'u vuracaklarmış onun yerine benim oğlumu vurdular. Saat 23.00'e doğruydu, vurulduğu zaman, ben içeride yatıyordum. 'Baba ben vuruldum' dedi. Hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.